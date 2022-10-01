الرياضة
تطوان يستقبل بسانية الرمل
تلقت إدارة المغرب التطواني قرارا بالسماح للفريق باستقبال ضيفه اتحاد تواركة بملعب سانية الرمل بتطوان، غدا (الأحد)، لحساب الدورة الرابعة من البطولة الاحترافية. وكان الفريق مهددا باللعب خارج ملعبه، بعدما توصلت إدارة النادي بمراسلة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأخرى من الإدارة العامة للحرس الملكي، بخصوصأكمل القراءة »
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