الرياضة
بورديف: مستوى بني ملال يتطور
المدرب قال إن أعضاء المكتب وفروا له الظروف ولم يتدخلوا في اختياراته أشاد محمد بورديف، مدرب رجاء بني ملال، بمستوى لاعبيه، وقال إنه يتطور مباراة بعد أخرى، مؤكدا أن مباراة فريقه الأخيرة ضد نهضة الزمامرة كشفت عن مدى تطور مستوى المجموعة، وعزمها على تحقيق نتائج إيجابية فيأكمل القراءة »
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