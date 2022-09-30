الرياضة
مستور يسيل لعاب فرق بالبطولة
يسيل هاشم مستور، لاعب نهضة الزمامرة، لعاب فرق ببطولة القسم الأول، بعد تألقه اللافت في بداية بطولة القسم الثاني، إذ ساهم في فوز فريقه بمبارياته الثلاث الأولى. وفاجأ مستور البالغ من العمر 24 سنة، الجميع بانتقاله للزمامرة، بعد نهاية مسيرته مع ريجينا الإيطالي، العام الماضي، لكنه سرعانأكمل القراءة »
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