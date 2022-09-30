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الرياضة

مستور يسيل لعاب فرق بالبطولة

منذ دقيقتين
Hachim Mastour of SC Reggina during the Serie B match between US Salernitana 1919 and Reggina at Stadio Arechi, Roma, Italy on 26 September 2020. (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)
يسيل هاشم مستور، لاعب نهضة الزمامرة، لعاب فرق ببطولة القسم الأول، بعد تألقه اللافت في بداية بطولة القسم الثاني، إذ ساهم في فوز فريقه بمبارياته الثلاث الأولى. وفاجأ مستور البالغ من العمر 24 سنة، الجميع بانتقاله للزمامرة، بعد نهاية مسيرته مع ريجينا الإيطالي، العام الماضي، لكنه سرعانأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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