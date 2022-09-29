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وطنية

الداكي‭ ‬يرافع‭ ‬ضد‭ ‬تعنيف‭ ‬المرأة‭ ‬

منذ 9 ثواني
رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬القضايا‭ ‬المسجلة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬مقلق‭ ‬ويسائل‭ ‬الأطراف‭ ‬المتدخلة قال‭ ‬مولاي‭ ‬الحسن‭ ‬الداكي،‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬إن‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭ ‬حاجز‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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