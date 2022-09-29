وطنية
الداكي يرافع ضد تعنيف المرأة
رئيس النيابة العامة قال إن عدد القضايا المسجلة على المستوى الوطني مقلق ويسائل الأطراف المتدخلة قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن العنف ضد المرأة حاجز في سبيل تحقيق الأمن الاجتماعي، كما أنه يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكمل القراءة »
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