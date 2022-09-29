الرياضة
كواليس الفرق
الجيش الملكي سيكون ديني بورغيس وإيمانويل إيمانشموي حاضرين في مباراة فريقهما الجيش الملكي أمام الدفاع الجديدي، غدا (الجمعة)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدورة الرابعة من منافسات البطولة. وسيلتحق اللاعبان بالتداريب، اليوم (الخميس)، بعد عودتهما من بلديهما الرأس الأخضر ورواندا، حيث انضماأكمل القراءة »
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