أســــــرة
4 فوائد للرمان
يحتوي الرمان على نسبة عالية من معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب والحفاظ على توازن السوائل والأملاح في الجسم، وهو ما يساعد، أيضا، على تنشيط الدورة الدموية. كما يحتوي الرمان على مضادات أكسدة بنسبة أعلى 3 أضعاف من الشاي الأخضر، أبرزها مادةأكمل القراءة »
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