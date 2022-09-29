أســــــرة
أهمية الصداقة بين الزوجين
يؤكد المختصون في العلاقات الزوجية على أهمية الصداقة بين الشريكين، نظرا لآثارها الإيجابية على المدى القريب والبعيد، خاصة أنها تساعد في تعزيز أواصر المحبة بينهما، وتوطيد علاقتهما وجعلها أكثر استقرارا. ويرى المختصون أنه كلما نجحت الزوجة في أن تكون صديقة لشريك حياتها تستطيع أن تكون قريبة منهأكمل القراءة »
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