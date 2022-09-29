مجتمع
شاحنات “تتربص” بالحدود
لا تنعم بني أنصار بالهدوء، ففي صباح كل يوم تعج المدينة بحركة كثيفة للسير، وفي الليل “يحتلها” المدمنون والمشردون والراغبون في “الحريك” الذين يتحينون الفرصة لاجتياز الأسلاك الشائكة التي تفصلهم عن مليلية المحتلة. آخر معاناة سكان بني أنصار وجود شاحنات كبيرة للنقل الدولي بالمدينة، التي تصبح ليلاأكمل القراءة »
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