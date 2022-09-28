راصـــــــد

الصباح الـتـربـوي
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< منحة تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتخصيص منحة شهرية لموظفي التعليم بقيمة 1200 درهم شهريا، وفق ما أكدته مصادر نقابية، في لقائها الأخير مع ممثلي الوزارة الوصية. وأضافت المصادر ذاتها، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة وافقت على تخصيص منحة مالية لموظفي التعليمأكمل القراءة »
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