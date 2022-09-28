الصباح الـتـربـوي
نسير إلى التحسن
< من الأمور الإيجابية التي كانت في صالح خدمة الدخول المدرسي الحالي هو تحسين بنيات الاستقبال، إذ من أصل سبعة مشاريع إحداث المؤسسات التعليمية، ثلاثة معتمدة بالدخول المدرسي الحالي، هناك مدرسة ابن حزم بحي ملك الشيخ بالجديدة، وبجماعة مولاي عبد الله الثانوية الإعدادية مولاي رشيد، وأيضا المدرسيةأكمل القراءة »
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