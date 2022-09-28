الرياضة
غضب مستشهرين يهدد مالية الرجاء
الفريق يختار أعضاء لجنة التكوين ومتولي يهدد بالقضاء تلقى المكتب المسير للرجاء الرياضي، ضربة موجعة، بإعلان مستشهر فسخ عقده من طرف واحد، بسبب تغيير مكان علامته التجارية على قميص النادي. وعلمت “الصباح” أن المستشهر عبر عن غضبه، واعتبر الأمر موجبا لفسخ عقده، وأبلغ إدارة النادي. وحسب معلوماتأكمل القراءة »
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