الرياضة
هكذا ضل عموتة الطريق
الجمع بين تدريب منتخب أقل من 23 سنة والوداد جر عليه الانتقادات ووضع الجامعة في موقف حرج وجد الحسين عموتة، مدرب الوداد الرياضي، نفسه أمام فوهة بركان، بمجرد التحاقه بتداريب المنتخب الوطني أقل من 23 سنة بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، استعدادا للاستحقاقات المقبلة. ويواجه عموتةأكمل القراءة »
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