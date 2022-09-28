أســــــرة
أضرار الرموش الاصطناعية الدائمة
باينة خبير التجميل شدد على الاستعانة باختصاصيين لتركيبها وتجنب إزالتها عشوائيا طارق باينة (خاص) قال طارق باينة، خبير التجميل، إن الكثير من النساء يحرصن على وضع الرموش الاصطناعية الدائمة، سيما أنها تزيد من جاذبية وجمال العين، إلا أن ذلك يمكن أن يسبب بعض المشاكل، إذا لم توضعأكمل القراءة »
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