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أســــــرة

أضرار‭ ‬الرموش‭ ‬الاصطناعية‭ ‬الدائمة

منذ 4 دقائق
باينة‭ ‬خبير‭ ‬التجميل‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬الاستعانة‭ ‬باختصاصيين‭ ‬لتركيبها‭ ‬وتجنب‭ ‬إزالتها‭ ‬عشوائيا طارق‭ ‬باينة‭ ‬‭(‬خاص‭)‬ قال‭ ‬طارق‭ ‬باينة،‭ ‬خبير‭ ‬التجميل،‭ ‬إن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬يحرصن‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الرموش‭ ‬الاصطناعية‭ ‬الدائمة،‭ ‬سيما‭ ‬أنها‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬جاذبية‭ ‬وجمال‭ ‬العين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬توضع‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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