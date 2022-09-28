الرياضة
ربيع معارا إلى اتحاد كلباء
اختار الدولي المغربي محمد ربيع، الانتقال معارا من الجزيرة الإماراتي إلى اتحاد كلباء، بعد جدل رافق عدم مشاركته في مباريات فريقه، في بداية الموسم الرياضي الجاري. وعلمت “الصباح” أن ربيع وصل إلى اتفاق مع الجزيرة، بالسماح له بالرحيل معارا، بعدما استغرب الجميع إبعاده عن الفريق الأول فيأكمل القراءة »
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