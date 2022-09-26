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حوادث

محاولة قتل وانتحاربالدريوش

منذ 33 ثانية
اهتزت منطقة أمجاو التابعة لإقيلم الدريوش، ليلة الجمعة الماضي، على وقع حادث وصف بالبشع، بطله شاب في عقده الثاني حاول قتل خاله بسبب خلاف عائلي، قبل أن ينتحر بذبح نفسه. وتعود تفاصيل الحادث، إلى ليلة اليوم ذاته، بعد اقتحام شاب في العشرينات من عمره. لدكان خاله الواقعأكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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