مجتمع
نظام تحكم ذكي بمعبر مليلية
بدأت وزارة الداخلية الإسبانية، العمل على المعبر الحدودي لمليلية المحتلة، لتركيب نظام تحكم ذكي مرتبط بالنظام المطبق في دول الاتحاد الأوربي. وأفادت مصادر إعلامية إسبانية، أن النظام الذكي يمكن من التعرف على الهوية والتحقق من جوازات السفر. وأكدت مندوبة الحكومة في مليلية على أن أشغال تركيب النظامأكمل القراءة »
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