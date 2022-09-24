الصباح الثـــــــقافـي
“دار الشعر” بمراكش في موسم جديد
الأشعري في الدرس الافتتاحي حول موضوع “الشعر والآخر” حل الشاعر محمد الأشعري ضيفا على الدرس الافتتاحي ل”دار الشعر” بمراكش، الذي يأتي في سياق ما يطرح من أسئلة وقضايا تهم الخطاب الشعري، وفي إطار السعي إلى مواصلة السلسلة المرتبطة باستقصائها ومقارباتها، وهي تفتتح الموسم الجديد السادس. وأكدت “دار الشعر”أكمل القراءة »
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