اذاعة وتلفزيون
“ستارلايت” للبحث عن المواهب
“دوزيم” كشفت بعض تفاصيل برنامجها الجديد مؤكدة أنه من الإنتاجات المهمة كشفت القناة الثانية “دوزيم”، بعض تفاصيل برنامجها الخاص لاكتشاف المواهب الغنائية يحمل عنوان “ستارلايت”، يتوقع أن تشرع في بث حلقاته الأولى أكتوبر المقبل، مؤكدة أنها ستعود من جديد إلى برامج اكتشاف المواهب الغنائية بعد نجاح تجربةأكمل القراءة »
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