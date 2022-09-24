حوادث
محاكمة مقرصني المكالمات بتاونات وتازة
أمهلت ابتدائية تاونات شابا قرصن مكالمات هاتفية دولية وحولها إلى مكالمات محلية ومس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بشركة للاتصالات، أسبوعا لإعداد دفاعه بعدما أودع سجن عين عائشة. وحددت بعد غد (الاثنين)، تاريخا لاستئناف محاكمته بعد تأجيل ذلك قبل أسبوع. وتابعت النيابة العامة المتهم لأجل “إدخال معطياتأكمل القراءة »
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