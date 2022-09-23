حوادث
تأجيل محاكمة حامي الدين للمرة 17
النيابة العامة التمست إدانته وتشديد العقوبة ودفاع الطرف المدني زكى شهادة الشاهد أخرت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، مساء الثلاثاء الماضي، محاكمة عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، بجناية “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” على خلفية قتل الطالب القاعدي بنعيسى آيت الجيد،أكمل القراءة »
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