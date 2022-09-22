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الرياضة

25 مدربا في تكوين بالجديدة

منذ دقيقتين
تتواصل بمركز التكوين التابع للدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم الدورة التكوينية من أجل الحصول على رخصة التدريب حرف (باء)، والتي يشارك فيها 25 مدربا، ينتمون إلى عصبة الشاوية دكالة. وتدوم هاته الدورة التكوينية أربعة أسابيع، تحت إشراف الإطارين الوطنيين صلاح موتيب ومامي السملالي، وتنظمها عصبة الشاوية دكالة،أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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