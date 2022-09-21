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حوادث

أب حاول اغتصاب ابنته بأوريكة

منذ 54 ثانية
تفجرت، أخيرا، فضيحة مدوية بدوار تكترت بمنطقة أوريكة، بإقليم الحوز، ضواحي مراكش، بعد اعتقال أب تحرش بابنته محاولا اغتصابها. وأفاد مصدر مطلع أن واقعة محاولة اغتصاب الأب لابنته، صدمت أمها التي بادرت إلى تقديم شكاية إلى مصالح الدرك الملكي بالمنطقة، تدين فيها زوجها وتتهمه بالتحرش ومحاولة اغتصابأكمل القراءة »

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منذ 54 ثانية


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