الرياضة
حارس تشيلسي ولاعب إسبانيول بمنتخب الشباب
اللائحة ضمت 17 محترفا وثمانية لاعبين من البطولة وجه محمد وهبي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الدعوة إلى 25 لاعبا، للمشاركة في دوري “كوستا كاليدا” بإسبانيا، الذي انطلق أول أمس (الاثنين). وضمت لائحة المنتخب الوطني للشباب 17 لاعبا محترفا، يتقدمهم سامي تلمساني، حارس مرمى تشيلسيأكمل القراءة »
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