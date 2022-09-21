الرياضة
استقبال الأبطال لأسود القاعة
لقجع طلب تعميم تجربة الدكيك على المنتخبات أمام أنظار المدير التقني للجامعة حظي المنتخب الوطني لكرة القدم باستقبال الأبطال، أول أمس (الاثنين)، بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، عقب تتويجه بطلا لكأس القارات بتايلاند على حساب نظيره الإيراني. وأصر فوزي لقجع، رئيس الجامعة، على استقبال طاقم ولاعبيأكمل القراءة »
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