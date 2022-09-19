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4800 مليار لتنمية جهة البيضاء!

منذ 5 دقائق
مبلغ خيالي طالب به المكتب المسير في “وثيقة سرية” مقترحا توزيعه على 70 مشروعا وبرنامجا اقترح مجلس جهة البيضاء-سطات، في وثيقة ذات طابع “سري” مؤشر عليه باللون الأحمر، 48 مليار درهم، لتمويل برنامج للتنمية الجهوية في خمس سنوات يتضمن 70 مشروعا، وصف بـ”الناضج”. وقال المجلس إن مشروعأكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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