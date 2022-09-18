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القروض تزيد متاعب الأندية
تخشى الجامعة الملكية لكرة القدم، أن تحجز مجموعة من البنوك على حسابات الأندية، في الأيام المقبلة، بسبب تراكم الديون، في وقت تسعى الفرق للتحول للشركات رسميا قبل نهاية السنة الجارية، والعمل بمقتضياتها. ونبهت الجامعة الأندية الوطنية من الحجز على حساباتها، وطالبتها بتسوية وضعياتها تزامنا مع تحولها لشركات،أكمل القراءة »
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