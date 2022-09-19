الرياضة
الفتحي يصل موريتانيا في جولة عالمية بدراجته
وصل الدراج المغربي عياد الفتحي، إلى نواكشوط الموريتانية، نهاية الأسبوع الماضي، في رحلة تقوده إلى ثلاث قارات بدراجته الهوائية. وخصصت سفارة المغرب بموريتانيا، استقبالا حافلا للدراج، الذي انطلق من الجديدة في 21 غشت الماضي، في رحلة استكشافية بشعار “مغرب اليوم ليس مغرب الأمس”. وأشاد حميد شبار، سفيرأكمل القراءة »
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