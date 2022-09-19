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الصباح السياسي

الجزائـر تلعـب ورقـة ابتـزاز الـدول

منذ 10 ثواني
الباحث المتخصص في ملف الصحراء أكد أن المغرب نجح في توظيف الدبلوماسية الاقتصادية لصالح القضية الوطنية أكد محمد سالم عبد الفتاح، الباحث المتخصص في ملف الصحراء، أن الجزائر اختارت نهج سياسة الابتزاز وتوظيف سلاح النفط، لمواجهة الإستراتيجية المغربية القائمة على سياسة تعاون جنوب -جنوب، وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية.أكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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