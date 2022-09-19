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اذاعة وتلفزيون

“فلاش باك” في عرض جديد بالبيضاء

منذ دقيقتين
احتضن مسرح محمد السادس بالبيضاء، مساء أول أمس (السبت)، عرضا جديدا لمسرحية “فلاش باك” لفرقة “أبعاد”. وتجسد المسرحية، التي قدمت بدعم من وزارة الثقافة، صراع حكي إنساني بين عبد الصبور وعبد السميع عقدته وصف عبد السميع لما يراه في الشقة المقابلة بواسطة المنظار لعبد الصبور الأعمى ليتمأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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