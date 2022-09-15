حوادث
تفكيك شبكة للنصب بفاس وتازة
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أمس (الأربعاء)، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، 3 أشخاص في عقديهم الثالث والرابع، لتورطهم في قضايا نصب واحتيال على شباب راغب في الهجرة إلى الخارج لتحسين ظروفه الاجتماعية، وهم مسيرة وكالة للأسفار وشريكتها ووسيط يستدرج الضحايا. وأوقف المتهمون بناءأكمل القراءة »
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