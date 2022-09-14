اذاعة وتلفزيون
ملصق “فاطمة” يثير الجدل
أثار انتباه المهتمين بالسينما قبل عرض تفاصيل حياة المرنيسي أثار الملصق الرسمي لفيلم “السلطانة التي لا تنسى” للمخرج عبد الرحمان التازي، والذي يتناول حياة الراحلة فاطمة المرنيسي، مباشرة بعد الإعلان عنه، جدلا كبيرا. واعتبر مهتمون بالمجال السينمائي، أن الملصق “ضعيف” ويفتقر للاحترافية والجمالية الفنية، متسائلين عن سببأكمل القراءة »
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