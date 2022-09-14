الصباح الـتـربـوي
بنموسى يمدد الانطلاق الفعلي للدراسة
مذكرة إلى الأكاديميات تؤجل البدء في المقررات الجديدة إلى 62 شتنبر وجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخميس الماضي، مراسلة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مدد فيها الانطلاق الفعلي للدراسة والبدء في المقررات الجديدة إلى 26 شتنبر الجاري، بدل 19 منه. وحسب مذكرةأكمل القراءة »
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