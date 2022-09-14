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الصباح الـتـربـوي

الاكتظاظ آفة الدخول الجديد

منذ 38 ثانية
خمسون تلميذا في مؤسسات للتعليم العمومي وإداريون وأساتذة وآباء يشتكون طفت في السنوات العشرين الماضية ظاهرة الاكتظاظ داخل المدارس العمومية بالمدار الحضري كما العالم القروي. وأرجع عدد من المديرين والمؤطرين التربويين وحتى الأساتذة الأمر إلى ارتفاع عدد المتمدرسين من جهة، وإحجام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةأكمل القراءة »

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منذ 38 ثانية


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