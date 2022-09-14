الصباح الـتـربـوي
الاكتظاظ آفة الدخول الجديد
خمسون تلميذا في مؤسسات للتعليم العمومي وإداريون وأساتذة وآباء يشتكون طفت في السنوات العشرين الماضية ظاهرة الاكتظاظ داخل المدارس العمومية بالمدار الحضري كما العالم القروي. وأرجع عدد من المديرين والمؤطرين التربويين وحتى الأساتذة الأمر إلى ارتفاع عدد المتمدرسين من جهة، وإحجام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا