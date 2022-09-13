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مجتمع

حملات لتحرير الملك العمومي بالجديدة

منذ دقيقتين
شرع عدد من القياد الجدد، الذين تم تنصيبهم، أخيرا، بمختلف الملحقات الإدارية بالجديدة، في تنظيم حملات لمحاربة البناء العشوائي وتحرير الملك العمومي. ونظمت الملحقة الثانية، الأسبوع الماضي، حملة تمشيطة همت شارع الزرقطوني وساحة الحنصالي، ساهم فيها عدد من أعوان السلطة تحت إشراف قائدها. وحذا قاد قائد الملحقةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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