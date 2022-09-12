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الرياضة

الدشيرة يستهل البطولة بفوز على تمارة

منذ دقيقتين
استهل أولمبيك الدشيرة مشواره في البطولة الوطنية في قسمها الثاني، بالفوز على ضيفه وداد تمارة، بهدف لصفر، أول أمس (السبت)، بملعب “محند زعايطيط” بإنزكان، لحساب الجولة الأولى. وارتكب لاعبو الدشيرة أخطاء دفاعية في بداية المباراة، غير أن لاعبي تمارة لم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم. وتحسن مستوىأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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