الرياضة
البكاري يحسم في لائحة وادي زم
يخوض سريع وادي زم منافسات بطولة القسم الثاني، بلائحة نهائية تضم 29 لاعبا، سيعول عليها المدرب محمد البكاري، من أجل تحقيق نتائج إيجابية، والمنافسة على العودة السريعة إلى القسم الأول. وتتشكل لائحة سريع وادي زم، من 15 لاعبا متبقيا من الموسم الماضي، و11 لاعبا تم التعاقد معهمأكمل القراءة »
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