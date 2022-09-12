fbpx
حوادث

“ديستي” تطيح بشبكة لترويج المخدرات

منذ 39 ثانية
تنسيق بين الشرطة والدرك مكن من حجز 13 ألف “قرقوبية” أطاحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، مساء الخميس الماضي، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بصيد ثمين، تمثل في تفكيك شبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار فيها. وحسب مصادر “الصباح”،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 39 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.