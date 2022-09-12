حوادث
“ديستي” تطيح بشبكة لترويج المخدرات
تنسيق بين الشرطة والدرك مكن من حجز 13 ألف “قرقوبية” أطاحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، مساء الخميس الماضي، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بصيد ثمين، تمثل في تفكيك شبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار فيها. وحسب مصادر “الصباح”،أكمل القراءة »
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