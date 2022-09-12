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حوادث

إيقاف شاب تسبب في وفاة خليلته

منذ دقيقة واحدة
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن مكناس، أخيرا، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة لتورطه في وفاة خليلته، بسبب تمكينها من كمية زائدة من الأقراص الطبية المخدرة، إلى جانب إفراطها في شرب الخمر خلال قضائهما ليلة حمراء. وأوضحت مصادر “الصباح”، أن هذه القضية أثيرت مباشرة بعدأكمل القراءة »

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