حوادث
قاض يفضح سماسرة ومنعشين
منعش عقاري أنجز عقد بيع مزورا واستعمله في إنشاء مطلب تحفيظ عقاري وضع تقرير قاض لمعاينة أرض متنازع عليها، سماسرة ومنعشين في قطاع العقار ومسؤولين بالمحافظة العقارية في موقف محرج، بعدما كشف تقريره التكميلي للمعاينة الذي وقع عليه، أن الأرض الكائنة بقبيلة احصاين بسلا الجديدة وموضوع النزاع،أكمل القراءة »
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