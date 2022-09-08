الرياضة
الوداد يواصل مفاجآته في الميركاتو
استغنى عن لاعبي سباتة وكومارا وحمد الله يبتعد يواصل الوداد الرياضي مفاجآته في الميركاتو الصيفي، إذ استغنى عن خدمات إلياس زاهير وياسين فينتي، القادمين من فتح سباتة، لفائدة الكوكب المراكشي، الممارس بالقسم الوطني هواة ويشرف على تدريبه الرجاوي السابق، رضوان الحيمر. وحسب معلومات “الصباح، فإن الحيمر كانأكمل القراءة »
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