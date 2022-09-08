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الرياضة

الرجاء يعير سوكحان للجديدة

منذ 3 ساعات
أعار الرجاء الرياضي لاعبه أسامة سوكحان إلى الدفاع الحسني الجديدي بعقد إعارة لموسم واحد. ويشغل أسامة سوكحان مركز ظهير أيسر، واتفق مع الرئيس عبد اللطيف المقتريض حول الشروط المالية وتفاصيل العقد. وسبق للفريق الجديدي أن استعار عبد الله فرح من الرجاء أيضا الأسبوع الماضي، بتوصية من المدربأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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