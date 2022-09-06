الرياضة
تغييرات في نظام الفئات الصغرى
الإدارة التقنية اشترطت شهادة التدريب «ألف» أدخلت الإدارة التقنية الوطنية تعديلات جديدة على نظام تدريب الفئات الصغرى بالأندية الوطنية، ورفعت وتيرة خضوع الأطر الوطنية للدورات التكوينية، قصد منح الفرصة لعدد أكبر منهم، ورفع التنافسية وجودة التدريب بها. وعلمت “الصباح”، أن الإدارة التقنية اشترطت شهادة التدريب “ألف”، لتدريبأكمل القراءة »
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