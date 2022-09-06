fbpx
الرياضة

تغييرات في نظام الفئات الصغرى

منذ 24 ثانية
الإدارة التقنية اشترطت شهادة التدريب «ألف» أدخلت الإدارة التقنية الوطنية تعديلات جديدة على نظام تدريب الفئات الصغرى بالأندية الوطنية، ورفعت وتيرة خضوع الأطر الوطنية للدورات التكوينية، قصد منح الفرصة لعدد أكبر منهم، ورفع التنافسية وجودة التدريب بها. وعلمت “الصباح”، أن الإدارة التقنية اشترطت شهادة التدريب “ألف”، لتدريبأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 24 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.