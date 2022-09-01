fbpx
حوادث

التزوير يجر ملياردير إلى السجن

منذ 29 ثانية
يملك شركة رأسمالها 20 مليارا واستعمل عقدا للاحتيال على القضاء تنظر الغرفة الجنحية لدى استئنافية البيضاء، اليوم (الخميس)، في طلب السراح لملياردير، صاحب شركة معروفة لصناعة «السيراميك»، رأسمالها 20 مليارا، اعتقل قبل أسبوعين، إثر تورطه في قضية تزوير واستعماله. ويسود التوجس حول الملف، سيما أن ضغوطا ومساوماتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 29 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.