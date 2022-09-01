حوادث
التزوير يجر ملياردير إلى السجن
يملك شركة رأسمالها 20 مليارا واستعمل عقدا للاحتيال على القضاء تنظر الغرفة الجنحية لدى استئنافية البيضاء، اليوم (الخميس)، في طلب السراح لملياردير، صاحب شركة معروفة لصناعة «السيراميك»، رأسمالها 20 مليارا، اعتقل قبل أسبوعين، إثر تورطه في قضية تزوير واستعماله. ويسود التوجس حول الملف، سيما أن ضغوطا ومساوماتأكمل القراءة »
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