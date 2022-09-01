مجتمع
دموع في تكريم القائد الإدريسي ببرشيد
احتضن المركب الثقافي بالدروة بإقليم برشيد، بعد عصر الاثنين الماضي، فعاليات توديع يوسف الادريسي، باشا الدروة بالنيابة وقائد مقاطعة المسيرة بعدما قضى أكثر من ست سنوات رجلا للسلطة، قبل أن تكشف وزارة الداخلية عن تعيينه بعمالة إقليم الحوز، في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة. وشكل الحفلأكمل القراءة »
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