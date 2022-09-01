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ملف الصباح

الجنسيـة المغربيـة بالـزواج

منذ 38 ثانية
مقترح قانون يتجه نحو منح المرأة المغربية أحقية منحها لزوجها الأجنبي في إطار تفعيل المساواة رغم الارتفاع المهم في عدد الأجانب المتزوجين بمغربيات، إلا أن قانون الجنسية المغربي، لم يمنح المرأة الحق في منح الجنسية المغربية لزوجها الأجنبي، بخلاف الأجنبية التي تستفيد من زواجها بمغربي من الجنسية.أكمل القراءة »

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منذ 38 ثانية


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