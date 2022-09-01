حوادث
النصب على العاطلين يورط شرطيا
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، صباح أمس (الأربعاء)، على النيابة العامة في ابتدائية المدينة، 4 أشخاص بينهم امرأتان وموظف شرطة بالمدينة، لتورطهم في قضايا نصب واحتيال على الراغبين في الهجرة إلى الخارج من الشباب العاطلين عن العمل. وحسب مصادر «الصباح»، أوقفت المرأتان قبل يومينأكمل القراءة »
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