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مجتمع

مقاطعـة حسـان… ملحقـة داخـل “كـراج”

منذ 13 دقيقة
بناية غير صالحة للعمل لضيق المكان وكثرة المرتفقين يقدم الموظفون نساء ورجالا، بالملحقة الإدارية الثانية بالمقاطعة الحضرية حسان بالعاصمة الرباط، مئات الخدمات يوميا إلى المرتفقين الذين يحجون بكثرة إليها، لوجودها وسط المدينة، ولسرعة الأداء إذ لا تسمع كلمة « سير حتى لغدا وأجي». و يشتغل هؤلاء الموظفونأكمل القراءة »

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منذ 13 دقيقة


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