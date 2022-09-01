ملف الصباح
الزوجة المغربية…”صاحبة السعادة”
رجال من الشرق فضلوها رفيقة للعمر ويرون في الارتباط بها فرصة للارتقاء الاجتماعي لم تعد النساء المغربيات يبحثن عن أزواج خارج الحدود، بل أصبحن هدفا للقادمين من الشرق. رجال من مختلف الجنسيات العربية، قرروا الانتقال إلى المغرب، والاستقرار فيه والزواج من مغربية، بحثا عن فرص أفضل فيأكمل القراءة »
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