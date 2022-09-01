الأولى
إخفاء مسطرة يجر أمنيين للتحقيق
استمعت المفتشية العامة للأمن، بداية الأسبوع الجاري، إلى مسؤولين أمنيين بسلا، بعد اختفاء مسطرة وعدم ضمها إلى محاضر أبحاث تمهيدية لمعتقل، جرى تقديمه أمام النيابة العامة ليتم الإفراج عنه. وأفاد مصدر “الصباح” أن ضباط المفتشية يحققون في مساطر أخرى للظنين تقدم بموجبها أمام القضاء وأفرج عنه فيأكمل القراءة »
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