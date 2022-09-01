fbpx
الأولى

حرب ميزانيات بالبيضاء

منذ دقيقتين
“بلوكاج” في لجان الشؤون المالية ومستشارون مهددون بالعزل من مجلس مقاطعة عين الشق اشتعل فتيل حرب الميزانية بمقاطعات البيضاء، ووصلت حدة المواجهة حد نسف اجتماعات لجان الشؤون المالية والاقتصادية، كما هو الحال في مجلس مقاطعة عين الشق الذي تواصل لجنته أشغالها لليوم الثالث، على أمل أن تنجحأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.