الأولى
حرب ميزانيات بالبيضاء
“بلوكاج” في لجان الشؤون المالية ومستشارون مهددون بالعزل من مجلس مقاطعة عين الشق اشتعل فتيل حرب الميزانية بمقاطعات البيضاء، ووصلت حدة المواجهة حد نسف اجتماعات لجان الشؤون المالية والاقتصادية، كما هو الحال في مجلس مقاطعة عين الشق الذي تواصل لجنته أشغالها لليوم الثالث، على أمل أن تنجحأكمل القراءة »
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